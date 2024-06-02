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Gündem Gazze'ye asker göndermeye hazırız! Hadi bakalım başlıyoruz
Gündem

Gazze'ye asker göndermeye hazırız! Hadi bakalım başlıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-06-02 11:21:00 -
Gazze'ye asker göndermeye hazırız! Hadi bakalım başlıyoruz

Müstakbel Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, İsrail ve Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesi, BM'nin de talep etmesi halinde, Endonezya'nın ateşkesi korumak ve izlemek için Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Endonezya'da 14 Şubat'ta yapılan seçimleri kazanan ve Ekim ayında göreve gelmesi beklenen seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Dialogue güvenlik forumuna katıldı.

Forumda gerçekleştirdiği konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinen Subianto, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes planını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, planın savaşın sona ermesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

 

İsrail ve Hamas'ın söz konusu ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda ve Birleşmiş Milletler'in (BM) talep etmesi halinde Endonezya'nın Gazze'ye ateşkesi korumak ve izlemek üzere önemli miktarda barış gücü göndermeye hazır olduğunu dile getiren Subianto, "Tüm tarafların çıkarları doğrultusunda, gerçek ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız. Ayrıca tüm tarafların rızası ve mutabakatıyla Gazze’de sahra hastaneleri kurulması için tıbbi personel göndermeye de hazırız." dedi.

 
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Subianto, ülkesinin yakın gelecekte 1000 kadar hastayı da tahliye, kabul ve tedavi etmeye de gönüllü olduklarını dile getirdi.

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