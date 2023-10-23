Gazze'nin son görüntüsü kahretti: Atom bombası düşmüş gibi...
Filistinli gazeteci Motaz Azaiza katil İsrail’in sivil yerleşim yerlerini bombardımana tuttuğu Gazze’nin son halini gösterdi. 2.3 milyonluk kentin görüntüsü atom bombası düşmüş şehri andırdı.
İsrail’in hava, kara ve denizden durmaksızın Gazze’yi bombardıman yağmuruna tutmasının ardından kentteki birçok mahallede taş üstünde taş kalmadı.
Gazze’nin son hali adeta atom bombası atılmış şehrin görüntüsünü andırdı.
Gazze'nin son hali yürekleri sızlattı
Filistinli gazeteci Motaz Azaiza dron ile Gazze’nin son halini gözler önüne serdi. Görüntülerin yayılmasından sonra Gazze’nin son hali yürekleri sızlattı.
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