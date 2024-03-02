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Gündem Gazzelileri öldürmek için İsrail’e silah veren ABD Gazze’ye havadan yardım yapacakmış! Hadi oradan
Gündem

Gazzelileri öldürmek için İsrail’e silah veren ABD Gazze’ye havadan yardım yapacakmış! Hadi oradan

Yeniakit Publisher
2024-03-02 10:02:00 -
Gazzelileri öldürmek için İsrail’e silah veren ABD Gazze’ye havadan yardım yapacakmış! Hadi oradan

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze Şeridi'nde daha fazlasını yapması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Ürdün'deki ve diğer ülkelerdeki dostlarımızla birlikte (Gazze'ye) havadan yardım yapacağız” dedi. Gazzelileri öldürmek için İsrail’e milyarlarca dolarlık silah gönderen Biden’in bu sözleri “Hadi Oradan!” dedirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Biden Oval Ofis’teki görüşmede basına yaptığı açıklamada, dün yardım bekleyen Filistinlilere düzenlenen saldırıya değinerek, saldırıyı “trajik ve endişe verici bir olay” olarak nitelendirdi. Biden, “Yaşanan can kayıpları yürek parçalayıcı. İnsanlar o kadar çaresiz ki, masum insanlar ailelerini besleyemeyecek kadar korkunç bir savaşın içinde kaldılar” dedi.

 

ABD’nin Gazze Şeridi'nde daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Biden, “Önümüzdeki günlerde Ürdün'deki ve diğer ülkelerdeki dostlarımızla birlikte havadan yardım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgeye karayolu sevkiyatını artırma ve İsrail’in yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırması konusunda ısrarcı olacaklarını belirten Biden, “Mazeret yok çünkü gerçek şu ki Gazze’ye akan yardım yeterli değil. Masum hayatlar tehlikede, çocukların hayatları tehlikede. Biz de onlar oraya daha fazla yardım götürene kadar buna seyirci kalmayacağız. Sadece birkaç kamyon değil, yüzlerce kamyon göndermeliyiz” şeklinde konuştu.

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