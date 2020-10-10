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Aktüel Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluya destek gösterisi
Aktüel

Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluya destek gösterisi

Filistinli Mahir el-Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için 76 gündür açlık grevini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:49:44 -
Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluya destek gösterisi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanesinde 76 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Gazze ve Refah kentlerinde İslami Cihad Hareketi'nin çağrısıyla toplanan Filistinliler, İsrail hapishanesinde açlık grevini sürdüren Ahres için uluslararası insan hakları kurumlarına seslendi.

Uluslararası kurumlardan Ahres'in hayatının kurtarılması için harekete geçmesini isteyen göstericiler, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Ellerinde Ahres'in fotoğrafı ve "Esir Mahir el-Ahres'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, tutuklunun bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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