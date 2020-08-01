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Aktüel

Gazzeliler zor koşullara rağmen bayram sevincini yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-01 16:11:25 -
Gazzeliler zor koşullara rağmen bayram sevincini yaşıyor

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle her geçen gün zorlaşan ekonomik ve sosyal şartlar altında kutlanıyor.

Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Meydanı'nda kurulan salıncakların etrafında toplanan çocuklar bayramın tadını çıkarıyor.

Biriktirdikleri bayram harçlıklarını ceplerine koyan çocuklar, canlarının çektiği yiyecek ve içecekleri alıyor, salıncaklara binerek eğleniyor.

AA muhabirine konuşan Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nden 12 yaşındaki Mahmud İsmail, bayram sevincini şöyle anlattı:

"Gezmek ve eğlenmek için bayramı sabırsızlıkla bekledik. Evimizde kurbanımızı kestikten sonra bayram harçlıklarımı alıp arkadaşlarımı topladım ve yakındaki lokantada yemek yiyip eğlenmek için buraya geldik."

- Ekonomik koşullar Gazzelileri zorluyor

Yirmili yaşlardaki Mahmud Habbuş ise virüs ve ekonomik sebeplerden dolayı bu bayramın farklı olduğunu söyledi.

"Ailemiz her yıl bayramın ilk günü kurban kesmeye alışkın, ancak bu yıl ekonominin kötüye gitmesinden dolayı durum değişti." diyen Habbuş, bu yıl maddi durumlarının elvermemesinden dolayı çocuklarına yeni bayramlık alamadığını ifade etti.

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