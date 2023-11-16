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Bakan Koca Mısır'da! Türkiye'den Gazzelilere yardım eli
Gündem Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de
Gündem

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Yeniakit Publisher
2023-11-16 03:40:00 -

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Gazzeli hastalar Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecek.

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecekler

Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi. Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.

Mısır Sağlık Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti
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Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, İsrail'in abluka ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Abdulgaffar, Mısır'daki Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Mısır arasında yüz yıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Gazze Şeridi'ne tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı Koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Koca'nın Mısır'a ziyaretinin de Gazze Şeridi'nde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri işbirliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdulgaffar, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır'ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var."

Gazze'ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir işbirliği olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Mısır'ın Gazze'deki kanser hastaları için harcadığı çabaların da altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze'den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdulgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı.

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