Gazzeli çocuklar açlık ve soğuktan can veriyor

Uzmanlar İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda insanın açlık ve soğuk sebebiyle ölümün eşiğinde olduğu uyarısında bulunuyor.

Gazze'deki insani yardım yetkilileri bölgedeki bazı alanlarda kıtlık yaşandığını ifade ediyor.

Gazze'deki anne babalar ellerinde kalan yiyecekleri çocuklarının yemesi için aç kalıyor. Bazı bölgelerde bir elmanın fiyatı 8 dolara kadar yükselmiş durumda. İsrail kuşatması altındaki halk yemek pişirmek için yakıt dahi bulamıyor.

Guardian'ın aktardığı habere göre Dünya Gıda Programı, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü yaptıkları ortak açıklamada Gazze'ye yeni giriş yollarının açılması, her gün daha fazla kamyonun girişine izin verilmesi ve yardım çalışanları ile yardım arayanların güvenli bir şekilde dolaşmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

"Yiyecek yok, su yok, soğuktan ölüyoruz"

Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'ta çadırlar ve derme çatma evler neredeyse tüm boş alanları kaplamış durumda. Gazze genelinde .ok sayıda aile apartman dairelerine ve BM tarafından işletilen okullardaki barınaklara sıkışmış durumda ya da hastanelerin zeminlerinde uyuyor.

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Gazze'nin kuzeyinden Refah'a göç eden Muhammed Kahil "Yiyecek yok, su yok, ısınacak bir şeyimiz yok. Soğuktan ölüyoruz." diyor.

37 yaşındaki Hüseyin Avde de evi yıkıldıktan sonra kuzey Gazze'den kaçan ve savaşın başında birçok akrabası öldürülen sivillerden biri. Han Yunus'ta 35 bin kişiye ev sahipliği yapan bir okula sığınan Avde şunları söylüyor:

"Korkunç bir durum. Günde sadece bir öğün, un ve tuzla yapılmış ekmek yiyoruz. Belki karaborsadan satın alabilirsek biraz konserve fasulye alabiliyoruz. Aksi takdirde açız. Daha fazla yardım gelmesi gerekiyordu ama çok pahalı olan bazı meyveler dışında hiçbir şey görmedik. Pazarlarda hiçbir şey yok. Az yemeye çalışıyoruz çünkü daha fazla yiyeceğin ne zaman geleceğini bilmiyoruz."

Gazze'deki doktorlar, gıdasızlıktan zayıf düşen çocukların hipotermiden öldüğünü ve yetersiz beslenen annelerin yeni doğan bebeklerinin birkaç günden fazla yaşayamadığını belirtiyor.

UNICEF sözcüsü Tess Ingram Refah'ta yaptığı açıklamada, "Elimizde rakamlar yok ama çocukların hem sahadaki insani durum hem de çatışmaların doğrudan etkisi nedeniyle öldüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Yerinden edilmiş pek çok insanın üç aylık savaştan sonra hiç parası kalmadı ve ekmek yapmak için gerekli temel malzemeleri bile alamıyorlar. Yirmi beş kiloluk un çuvalları şu anda 50 dolar, yani savaş öncesi fiyatının altı katı. Tuz yüzde 1800 zamlandı. Mevcut tek yakıt canlı ağaçlardan kesilen odun, ancak bunlar da yeterli ısıda yanmıyorlar ve pahalılar.

Yardım kuruluşlarının halen 300 bin kişinin hala yıkıntılar arasında yaşadığı Gazze'nin kuzeyine erişimi de devam eden çatışmalar nedeniyle daha da zorlaştı. Yardımın ulaşmadığı bu bölgelerde durumun kıtlık düzeyine vardığını belirtiyor.

Yardım yetkililerine göre Gazze'nin kuzeyinde "kıtlık yaşanan bölgelerin var olduğuna" inanılıyor. Ancak veri eksikliği sebebiyle kıtlık ilan etmek için resmi kriterler yerine getirilemiyor. Bölgeyle iletişimin neredeyse sıfır olması da durumu zorlaştırıyor.

Pazartesi günü sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yüzlerce kişinin yiyecek getiren bir kamyona doğru koştuğu anlar yer alıyordu.