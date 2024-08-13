Gazzeli çocuğun ölüm arzusu herkesi ağlattı

Oğuzhan Bilgin, Gazze’deki bir çocuğun yaşadığı zulmü ve ölüm arzusunu anlatarak İsrail’in Filistin’deki katliamını eleştirdi. Bilgin, Batı’nın ve bazı Arap rejimlerinin sessizliğini de kınayarak, mazlumların ahının elbet zalimlerden çıkacağını belirtti. Instagram’da Gazze’deki çocuk katliamlarına sessiz kalan ünlülerin ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Bilgin, İsrail’in yaptığı zulmün karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Bilgin, şunları kaydetti:

"Biz artık Yahudilerin bizi rahat bırakmasını ve çocukluğumuzu yaşamayı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Her şeyden yorulduk. Her gün ölmeyi diliyorum. Ölmek istiyorum artık. Ölüp dinlenmek istiyorum."

Gazze'deki küçücük bir çocuğa ait bu sözler... Bu sözlerin ardından bir yazı kaleme almak da, üzerine bir söz söylemek de gereksiz belki de... "Sözün bittiği yer" klişesinin belki de en çok karşılık bulduğu nokta burası.

Bu sözler belki de 21. Yüzyıl'ın en ağır cümleleri. Bir çocuğun kısacık ömründe kaç insan ömrünü, kaç tarihi yaşadığını gösteren sözler. Bu zulmü yaşatan katiller sürüsü İsrail zaten tarihe geçti de bu zulmü görüp de bir şey yapamamanın vebali de hepimizin üzerinde...

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Yine de elinden geldiğince tepki gösterenlerin, buğzedenlerin, siyasi, entelektüel, diplomatik yollardan bir şey yapmaya çalışanları da tarih yazıyor elbet.

Tüm uluslararası, diplomatik, siyasi bedelleri göze alarak İsrail'e karşı en üst perdeden tepki gösteren, insanlığın, vicdanın sesi olan Türkiye'nin duruşunu da tarih yazıyor.

Peki, ya İsrail'in elindeki kana ortak olan başta ABD olmak üzere Batı sistemini tarih yazmıyor mu?

İsrail'in kendi Arap kardeşlerini katletmesine ses çıkarmayan hatta bir kısmı el ovuşturan Arap rejimlerini?

Bu soykırıma sessiz kalan Batı'nın o çok bilinen entelektüellerini, akademisyenlerini, sanatçılarını?

Sadece Batı deyip geçmeyelim, Instagram erişime kapandı diye bir ton sözü sıralayıp Gazze'deki çocuk katliamlarına tek söz etmeyen ülkemizin ünlülerini, sanatçılarını, akademisyenlerini tarih yazmadı mı?

Aşktan çok bahsedenlerin katliamlara susan kalpsizliklerine, ahlaktan çok bahsedenlerin ahlaksızlıklarına, inançtan çok bahsedenlerin vicdansızlıklarına, dürüstlükten çok bahsedenlerin sahtekârlıklarına, bilimden çok bahsedenlerin cehaletlerine, sadakatten bahsedenlerin ihanetlerine şahit olunca artık şaşırmıyoruz bile...

Peki, tüm bugünler geçtiğinde ne mi olacak?

Hollywood yine yüzlerce Holokost filmi çekip İsrail'e meşruiyet kazandırmaya çalışacak. Yine Batı özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından bahsedip kendi çıkarları için bu kavramları bir sopa olarak kullanacak. Arap rejimleri yine sadece kendi iktidarlarının devamı için anlaşmalar imzalayıp ülkelerini teslim edecek...

Yine ülkemizin vasıfsız ünlüleri en saçma sapan konularda bile Türkiye karşıtı her kampanyada "duyar" kasıp, insanlık, özgürlük, vicdan nutukları atacak.

Ama şu da unutulmasın ki mazlumun ahı elbet bir gün zalimlerden çıkacak. Susarak zulme ortaklık olan dilsiz şeytanlardan da çıkacak...

Yerin ve göğün bir sahibi var. Hiçbir zulüm yapanın yanına kâr kalmayacak..."