Gazzeli aile geçen ay Mısır askerlerinin yaraladığı balıkçının iadesini istiyor

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi açıklarında geçen ay Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından gözaltına alınan Filistinli balıkçı Yasir Zazug'un ailesi Kahire yönetimine "oğullarının serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu 2 oğlunu kaybeden, yaralı oğlu ise Mısır yönetimince gözaltına alınan Zagzug ailesi, Gazze'deki Deyr el-Belah kentinde bulunan evlerinin önünde eylem yaptı.

Oğulları Yasir Zazug'un "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunan aile, üzerinde "Ey Mısır nerede verdiğin sözler! Bizler kardeşiz. Yasir'imizi serbest bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

- "Yasir'in durumu hakkında bize hiçbir bilgi verilmedi"



Balıkçı 3 kardeşin annesi Nevval Zazug (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den yaralı oğlunun derhal serbest bırakılmasını istediğini söyledi.

Acılı anne, "Oğlum Yasir'in yokluğunun üzerinden 15 günden fazla bir zaman geçti. Şu ana kadar durumu hakkında bize hiçbir bilgi verilmedi. Yetkililerden onun serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bu şekilde bir nebze de olsa şehit olan 2 kardeşinin acısını hafifletsinler." dedi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi açıklarında avlandıkları sırada 3 balıkçı kardeşe, Mısır askerleri tarafından ateş açıldığını, olayda 2 kardeşin hayatını kaybettiğini birinin yaralandığını ve gözaltına alındığını duyurmuştu. Yaşamını yitiren Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug kardeşlerin naaşları birkaç gün sonra ailesine teslim edilmişti.



Filistin yönetimi ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, Gazzeli balıkçıların Mısır tarafından öldürülmesini kınarken, Mısır'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.









