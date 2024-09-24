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Gündem Gazze’deki zulmü durduracak hiçbir etkili adım atılmadı!
Gündem

Gazze’deki zulmü durduracak hiçbir etkili adım atılmadı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze’deki zulmü durduracak hiçbir etkili adım atılmadı!

Başkan Tayyip Erdoğan, küresel sistemin artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladığını belirterek, “Görevi, barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir. Gazze’de 352 gündür devam eden katliam bunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York’ta düzenlenen akşam yemeği etkinliğinde önemli mesajlar verdi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan TASC’a teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

FETÖ VE PKK’YA NEFES ALDIRMAYIN

“Birlik ve beraberliğiniz, Türk toplumunun çıkarlarının yerel ve federal düzeyde ilerletilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Amerika’daki Türk toplum olarak FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize vereceğiniz destek çok önemlidir. Amerikalı karar alıcıları ve ticari çevreleri yalana boğarak menfaat sağlamaya çalışan örgüt üyeleri Türk toplumu içerisinde de bölünme ve ayrışmaları körüklemeye çalışıyor. Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum. Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa’da İslam ve yabancı düşmanlığı vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz. Küresel sistem artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı. Görevi, barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir. Gazze’de 352 gündür devam eden katliam bunu bir kez daha göstermiştir. Tüm bu acılar yaşanırken bir avuç yürekli insan dışında maalesef yönetimlerden gözle görünür hiçbir tepki yükselmedi. Aynı şekilde Gazze’deki zulmü durduracak İsrail’in katliamlarını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı.”

GÖZÜMÜZ BAŞKANLIK SEÇİMİNDE

Türkevi’nde bazı ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ise şunları söyledi: “Türkiye-Amerika ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu havadan memnuniyet duyuyoruz. 5 Kasım’da düzenlenecek olan Amerika başkanlık ve kongre seçimlerini tüm dünya gibi biz de yakından takip ediyoruz. Seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika’ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecektir.”

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