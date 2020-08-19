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Aktüel Gazze'deki sivil toplum kuruluşları elektrik krizinin yansımalarına karşı uyarıda bulundu
Aktüel

Gazze'deki sivil toplum kuruluşları elektrik krizinin yansımalarına karşı uyarıda bulundu

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı: - "Elektrik kesintilerinin günde yaklaşık 20 saate çıkarılması, sağlık ve çeşitli hizmet sektörleri başta olmak üzere temel hizmetleri ciddi şekilde etkileyecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:59:05 -
Gazze'deki sivil toplum kuruluşları elektrik krizinin yansımalarına karşı uyarıda bulundu

GAZZE (AA) - Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Gazze Şeridi'ndeki elektrik kesintilerinin sağlık gibi hayati sektörlere olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Filistin'deki 133 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik kesintilerinin günde yaklaşık 20 saate çıkarılması, sağlık ve çeşitli hizmet sektörleri başta olmak üzere temel hizmetleri ciddi şekilde etkileyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kesintilerin çevre sağlığı, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini de etkileyeceği aktarılan açıklamada, kesintilerin elektrik enerjisine bağlı sanayi, ticaret ve tarım tesislerinde büyük kayıplara neden olacağı belirtildi.

Yüksek sıcaklıkların olduğu döneme denk gelen krizin Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyondan fazla vatandaşın hayatına olumsuz yansıyacağı kaydedilen açıklamada, Gazze'deki durumun kötüye gitmesini durdurmak için tüm taraflara sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

- Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

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