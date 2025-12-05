Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti: Ordu içinde psikolojik kriz büyüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların ardından, çatışmalara katılan askerlerin yaşadığı psikolojik sorunlar kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Givati ​​Tugayı'nda yedek subay olarak görev yapan 28 yaşındaki Thomas Edzgauskas intihar etti.

İSRAİLLİ SUBAYIN İNTİHARI ORDUDAKİ PSİKOLOJİK KRİZİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Gazze'deki kara saldırılarına katılan Edzgauskas'ın, yaşadığı çatışma deneyimi sonrasında travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) çektiği ifade edildi.

Habere göre Edzgauskas, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "artık yaşayamayacak durumda, yıkım ve umutsuzluk içinde olduğunu" belirtmişti.

RESMİ VERİLER KRİZİN BOYUTUNU GÖSTERİYOR

İsrail resmi verileri, ordudaki psikolojik krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Verilere göre, Ekim 2023'ten önceki 18 aylık sürede 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla Filistinlileri hedef alan İsrail ordusu, haber metninde belirtildiği gibi, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdü.