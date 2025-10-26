Gazze’deki hainler üzerinden mesaj verildi: İsrail'in çeteleri Türkiye'ye karşıymış!

Barbar İsrail’in 68 bin Filistinliyi öldürmesine destek verip 2 yıldır Hamas’la çatışan ve direnişe birçok pusu kuran hainler, şimdi de Türkiye’nin bölgeye asker sokmasına karşıymış...

Soykırımcı Netanyahu yönetiminin Gazze güvenlik gücünde yer almasına kesinlikle karşı olduğunu belirttiği Türk askeri için Yahudi basını da karalama haberleri yapmaya devam ediyor... Gazze’de 2 yıldır İsrail himayesi altında hareket edip Hamas’la çatışan ve birçok direniş mensubunu katleden hain çeteler, şimdi de Türk askerine karşı çıktı.

İsrail basınına konuşan hain çete mensupları, Türkiye’yi savaş suçlusu ve Hamas destekçisi ilan ederek, Gazze’ye gelmelerine karşı olduklarını belirtti. Siyonist Kanal 12’nin haberine göre, Han Yunus bölgesindeki hain milis grubunun lideri Hüsam el Astal, Türkiye’nin “Hamas’ı desteklediğini ve koruduğunu” ileri sürerek, hem Türkiye’yi hem de Katar’ı “savaş suçlusu” olarak gördüğünü söyledi.

İsrail kuklası hain, “Türkiye gibi ülkelere karşıyız ancak Hamas’a karşı bize yardım eden herkese kucak açacağız” diyerek kendilerini koruyup kollayan ve silah sağlayan İsrail’e ise kapılarının açık olduğunu belirtti.

Siyonist kanalındaki haberede, ABD öncülüğündeki görüşmeler, yakın zamanda varılan ateşkes şartlarına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin çekilmesinin ardından bölgedeki güvenliği denetlemek üzere kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nün kimlerden oluşacağı konusunda devam ediyor. Türkiye, istikrar gücünün bir parçası olmak istediğini açıkça dile getirirken, ABD Başkanı Trump, Katar’ın da dahil olabileceğini söyledi.

“İsrail değil, Hamas suçlu”

Gazze’deki hain El-Astal, Channel 12’ye, “Hamas, İsrail’e ve Gazze Şeridi’ne yıkım getirdi. Savaş sırasında, bir silahlı adam çadırların arasına saklandığında, İsrail onu öldürürdü ve insanlar daha sonra İsrail’in çocukları öldürdüğünü söylerdi. Gazze’de kadın ve çocukların ölümünden sorumlu olan İsrail değil, Hamas’tır” dedi.

Refah’taki Yaser Ebu Şebab milislerinin üst düzey isimlerinden Rasan el-Dahini de, “Türkiye barış için çalışmıyor; açıkça ve aleni bir şekilde Hamas’ı destekliyor” iddiasında bulundu.

İsrail çeteleri korumaya aldı

Ateşkes şartlarına göre, Hamas karşıtı İsrail maşası çetelerin faaliyet gösterdiği bazı bölgeler, İsrail ordusunun savaş sırasında ele geçirdiği bölgelerden çekilmesi nedeniyle İsrail kontrolü altında kaldı. Hamas son dönemde bu hain çetelere operasyon yaptığında İsrail, maşası çeteleri korumak için Hamas’a savuş uçaklarıyla saldırdı.