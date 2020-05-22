Gazze'deki Filistinli gruplar, "İsrail'le normalleşme"ye yargılama istedi

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'le normalleşmeye yoluna gidenlerin yargılanmasını talep etti.



İslami Cihad Hareketi yetkilisi Halid el-Batş, Gazze'de "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle düzenlenen konferansta aralarında Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) olduğu gruplar adına konuşma yaptı.



Batş, konuşmasında İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddettiklerini belirtti.



"İslam ülkelerindeki ulusal güçler, partiler ve aydınlara, Filistin davasına ve kutsal mekanlara ihanet etmeleri nedeniyle İsrail'le normalleşme suçuna bulaşanları yargılama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Batş, İsrail'in özellikle yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve ilhak planları tehdidi altındaki bu dönemde Arap ülkeleri ve İslam ümmetine Filistin halkına ve Kudüs'e destek için birlik olma çağrısı yaptı.



Batş, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in kararlarını gözden geçirmek, Filistin'deki bölünmüşlüğü sona erdirmek ve birliği tesis etmek için Filistinli grupların liderleriyle acil olağanüstü toplantı yapması gerektiğini belirtti.



Uluslararası topluma seslenen Batş, "İsrail'in Filistin'deki Müslümanlar ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne saldırı niteliğindeki ilhak kararlarını tanımama" çağrısında bulundu.