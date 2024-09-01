Gazze'deki direniş içimizdeki siyonistleri çıldırttı! Bunlar kümes Siyonistleri, kümes kafalı şarlatanlar

Doğruhaber gazetesi yazarı Kenan Çaplık, Gazze'deki Siyonist saldırıları ve bu saldırılara destek veren Müslüman ülkeleri eleştirdi. Çaplık, Kassam mücahitlerinin direnişi ve siyonistlere karşı verdikleri mücadeleyi övdü. Bazı Müslüman ülkelerin ve içimizdeki siyonist tasmalı tiplerin bu mücadeleye ihanet ettiğini savunan Çaplık, Gazze'nin Müslümanların gözlerini açtığını ve direnişin sürdürüleceğini belirtti. Kenan Çaplık, şunları kaydetti:

"Gazze, 11 aydır aralıksız bir şekilde, siyonist katiller tarafından bombalanıyor. Her gün istisnasız katliam yapılmaktadır. Sistematik bir soykırım bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir. Siyonist katiller, ABD silahlarıyla ve batı küfür cephesinin bütün imkânlarıyla Müslümanların gözünün içine baka baka vahşetlerini sergilemeye devam etmektedirler. Bundan daha acısı ise bazı sözüm ona Müslüman ülkelerin de bu vahşete destek olmalarıdır.

Siyonistlerin bütün vahşi saldırılarına rağmen Kassam mücahitleri ve direniş ekseninin diğer izzetli kahramanları zaman zaman işgalcilere karşılık vermektedirler. İşgalin 11. ayında bile Kassam mücahitlerinin siyonistlerin hedeflerine roket atabilmesi, siyonistleri kahretmekte ve batı küfür cephesinin planlarını alt üst etmektedir. İbret olanı ise içimizdeki siyonist tasmalı tiplerin işgal ettikleri ekranlarda ve sosyal medya platformlarında siyonistlerden daha fazla öfke krizlerine girmeleridir.

(...)

Kümes kafalılar yalanlarla, sahte algılarla ve fitne söylemleriyle hakikatleri gizlemeye devam edeceklerdir. Müslümanların cesaretini kırmaya ve siyonistlerin yenilmezliğini işlemeyi sürdüreceklerdir. Ancak Gazze; Müslümanların da diğer insanların da gözünü açtı. Direniş ekseni de; işgalcileri rahatlıkla vurabileceğini dünya âleme gösterdi. Geriye onurlu bir şekilde planlı, kararlı ve sonuç alıncaya kadar eyleme geçmek kaldı."