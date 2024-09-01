  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Yerlikaya açıkladı! Nusaybin'de 2 alçak terörist sarı torbada

Irkçı ve faşizan davrandılar! Gururuyla oynadılar alay ettiler aşağıladılar Tekirdağ Belediyesi'nde mülakat skandalı: Mahkeme kararıyla belgelendi

Azerbaycanlı gardaşlarımızdan büyük ayıp! Yok artık daha neler

Gündeme oturan son dakika gelişmesi! Galatasaraylıları şok edecek açıklama bakın kimden geldi: Yok artık gerçek mi bu…

Türkiye üzerinden sevkiyat durdu! Petrol zararı devasa boyutta

Bakan Murat Kurum talimatı verdi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş İzmir kararı

Koç bu duruma ne diyecek! Yine mi Trabzonspor-Fenerbahçe kapışması...

Federasyonun açıklamasında dikkat çeken detay: Ortaya çıktı… Dünyayı sallayan sözler!

Bir motosiklette 6 can! Ne korku var ne heyecan

İşte Erdoğan ve Bayraktar'a saldırının perde arkası! Hüseyin Gülerce tek tek açıkladı
Medya Gazze'deki direniş içimizdeki siyonistleri çıldırttı! Bunlar kümes Siyonistleri, kümes kafalı şarlatanlar
Medya

Gazze'deki direniş içimizdeki siyonistleri çıldırttı! Bunlar kümes Siyonistleri, kümes kafalı şarlatanlar

Yeniakit Publisher
2024-09-01 16:45:00 - 2024-09-01 11:20:18
Gazze'deki direniş içimizdeki siyonistleri çıldırttı! Bunlar kümes Siyonistleri, kümes kafalı şarlatanlar

Doğruhaber gazetesi yazarı Kenan Çaplık, Gazze'deki Siyonist saldırıları ve bu saldırılara destek veren Müslüman ülkeleri eleştirdi. Çaplık, Kassam mücahitlerinin direnişi ve siyonistlere karşı verdikleri mücadeleyi övdü. Bazı Müslüman ülkelerin ve içimizdeki siyonist tasmalı tiplerin bu mücadeleye ihanet ettiğini savunan Çaplık, Gazze'nin Müslümanların gözlerini açtığını ve direnişin sürdürüleceğini belirtti. Kenan Çaplık, şunları kaydetti:

Doğruhaber gazetesi yazarı Kenan Çaplık, Gazze'deki Siyonist saldırıları ve bu saldırılara destek veren Müslüman ülkeleri eleştirdi. Çaplık, Kassam mücahitlerinin direnişi ve siyonistlere karşı verdikleri mücadeleyi övdü. Bazı Müslüman ülkelerin ve içimizdeki siyonist tasmalı tiplerin bu mücadeleye ihanet ettiğini savunan Çaplık, Gazze'nin Müslümanların gözlerini açtığını ve direnişin sürdürüleceğini belirtti. Kenan Çaplık, şunları kaydetti:

"Gazze, 11 aydır aralıksız bir şekilde, siyonist katiller tarafından bombalanıyor. Her gün istisnasız katliam yapılmaktadır. Sistematik bir soykırım bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir. Siyonist katiller, ABD silahlarıyla ve batı küfür cephesinin bütün imkânlarıyla Müslümanların gözünün içine baka baka vahşetlerini sergilemeye devam etmektedirler. Bundan daha acısı ise bazı sözüm ona Müslüman ülkelerin de bu vahşete destek olmalarıdır.

Siyonistlerin bütün vahşi saldırılarına rağmen Kassam mücahitleri ve direniş ekseninin diğer izzetli kahramanları zaman zaman işgalcilere karşılık vermektedirler. İşgalin 11. ayında bile Kassam mücahitlerinin siyonistlerin hedeflerine roket atabilmesi, siyonistleri kahretmekte ve batı küfür cephesinin planlarını alt üst etmektedir. İbret olanı ise içimizdeki siyonist tasmalı tiplerin işgal ettikleri ekranlarda ve sosyal medya platformlarında siyonistlerden daha fazla öfke krizlerine girmeleridir.

(...)

Kümes kafalılar yalanlarla, sahte algılarla ve fitne söylemleriyle hakikatleri gizlemeye devam edeceklerdir. Müslümanların cesaretini kırmaya ve siyonistlerin yenilmezliğini işlemeyi sürdüreceklerdir. Ancak Gazze; Müslümanların da diğer insanların da gözünü açtı. Direniş ekseni de; işgalcileri rahatlıkla vurabileceğini dünya âleme gösterdi. Geriye onurlu bir şekilde planlı, kararlı ve sonuç alıncaya kadar eyleme geçmek kaldı."

Mustafa Kemal "Batılılaşarak modernleşme" yaklaşımına muhalefet edenleri susturdu
Mustafa Kemal "Batılılaşarak modernleşme" yaklaşımına muhalefet edenleri susturdu

Medya

Mustafa Kemal "Batılılaşarak modernleşme" yaklaşımına muhalefet edenleri susturdu


"Korku eğitimi"nden çıkış var mı? İşte Haşmet Babaoğlu'nun şok tespiti
"Korku eğitimi"nden çıkış var mı? İşte Haşmet Babaoğlu'nun şok tespiti

Medya

"Korku eğitimi"nden çıkış var mı? İşte Haşmet Babaoğlu'nun şok tespiti


Mehmed Göktaş hocadan dikkat çeken çıkış: Eğer eşkıyanın burnundan fitil fitil getirmezsek...
Mehmed Göktaş hocadan dikkat çeken çıkış: Eğer eşkıyanın burnundan fitil fitil getirmezsek...

Medya

Mehmed Göktaş hocadan dikkat çeken çıkış: Eğer eşkıyanın burnundan fitil fitil getirmezsek...


Siyaset sahnesi alev alıyor! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Siyaset sahnesi alev alıyor! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Medya

Siyaset sahnesi alev alıyor! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak


Necmettin Batırel, resmen tokat manyağı yaptı: Kusmuklarında boğulacaklar
Necmettin Batırel, resmen tokat manyağı yaptı: Kusmuklarında boğulacaklar

Medya

Necmettin Batırel, resmen tokat manyağı yaptı: Kusmuklarında boğulacaklar


Kaya Çilingiroğlu'ndan büyük skandal! Bunlarda hiç utanma da yok
Kaya Çilingiroğlu'ndan büyük skandal! Bunlarda hiç utanma da yok

Medya

Kaya Çilingiroğlu'ndan büyük skandal! Bunlarda hiç utanma da yok


Siyoniste uşaklık bu olsa gerek! Yuh olsun size be
Siyoniste uşaklık bu olsa gerek! Yuh olsun size be

Medya

Siyoniste uşaklık bu olsa gerek! Yuh olsun size be


Metrobüs kazasında skandal! İstanbul hizmet bekliyor, boş laf değil
Metrobüs kazasında skandal! İstanbul hizmet bekliyor, boş laf değil

Medya

Metrobüs kazasında skandal! İstanbul hizmet bekliyor, boş laf değil


Türk İHA'sını kim vurdu? Yav yürüyün gidin işinize Allah aşkına
Türk İHA'sını kim vurdu? Yav yürüyün gidin işinize Allah aşkına

Medya

Türk İHA'sını kim vurdu? Yav yürüyün gidin işinize Allah aşkına


 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23