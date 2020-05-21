Gazze'deki camiler cuma ve bayram namazı için dezenfekte ediliyor

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazları için açılacağının açıklanmasının ardından temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Gazze belediyesine bağlı ekipler bölgedeki bazı camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütürken, Vakıflar Bakanlığı çalışanlarından oluşan ekipler de camilerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.

AA muhabirine konuşan, Gazze Belediyesi Koruyucu Sağlık Bölümü Başkanı Muhammed el-Işşi, belediyenin Vakıflar Bakanlığı ile iş birliği halinde bölgedeki merkezi camilerde dezenfekte çalışmaları başlattığını söyledi.



Belediye ekiplerince Gazze'de şu ana kadar 15'ten fazla caminin dezenfekte edildiğini kaydeden Işşi, cuma ve bayram namazı için camiye gelecek cemaatin maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve tokalaşmama gibi önlemlere uymasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki camiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 49'a yükseldiğini açıklamıştı.