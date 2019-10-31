Gazze Şeridi'nde üç genç mühendis, zeytin çekirdeği ve posasından çevre dostu yakıt üretiyor.

Gazze'de zeytin çekirdeği ve posasından yakıt üretiliyor

Gazze Şeridi'nde üç genç mühendis, zeytin çekirdeği ve posasından çevre dostu yakıt üretiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de Temr Ebu Mutlak, Halid Ebu Mutlak ve Usame Gadiyh, özel bir kalkınma merkezi olan Maan'dan 5 bin dolar finansal destek alarak kendi işlerini kurdu. Genç mühendisler, tasarladıkları makine sayesinde zeytin çekirdeği ve posasını çevre dostu yakıta çeviriyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Temr Ebu Mutlak, Halid Ebu Mutlak ve Usame Gadiyh, özel bir kalkınma merkezi olan Maan'dan 5 bin dolar finansal destek alarak kendi işlerini kurdu.

Genç mühendisler, tasarladıkları makine sayesinde zeytin çekirdeği ve posasını çevre dostu yakıta çeviriyor.

Mühendislerden Tamer Ebu Mutlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin çekirdeği ve posasından yakıt elde etmek için bir proje hazırladıklarını söyledi.

Projeye Maan'dan 5 bin dolarlık finansman sağlayarak zeytin çekirdeği ve posasını işleyecek makine tasarladıklarını belirten Ebu Mutlak, daha sonra belediyeden yer kiraladıklarını ve yakıt üretimine başladıklarını anlattı.

Ebu Mutlak, yakıt için gerekli malzemeyi Gazze'deki Abasan kasabasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından destek sağlanarak yaptırılan zeytinyağı fabrikasından aldıklarını kaydetti.

Makineler vasıtasıyla zeytin çekirdeği ve posasını kalıplara aldıklarını, daha sonra kurutmaya bıraktıklarını ifade eden Ebu Mutlak, elde ettikleri ürünün kömüre göre kalorisinin çok yüksek, duman oranın da düşük olduğunu vurguladı. Ebu Mutlak, "Bu yönüyle elde ettiğimiz ürün çevre dostu." diye konuştu.

Ebu Mutlak, zeytin çekirdeği ve posasından elde ettikleri yakıtı sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla sattıklarını da söyledi.





