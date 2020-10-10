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Aktüel Gazze'de yüz yüze eğitime Kovid-19 tedbirleriyle "kısmen" başlandı
Aktüel

Gazze'de yüz yüze eğitime Kovid-19 tedbirleriyle "kısmen" başlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:28:28 -
Gazze'de yüz yüze eğitime Kovid-19 tedbirleriyle "kısmen" başlandı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan okullar belirli bölgelerde 12. sınıf öğrencileri için yeniden açılıyor.

Gazze'deki Eğitim Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Raid Salhiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 124 okuda yaklaşık 36 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını belirtti.

Salhiye, Kovid-19 vakalarının yüksek seyrettiği "kırmızı bölgeler" dışındaki okulların açıldığına dikkati çekti.

Açılan okullarda sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi önlemlere bağlı kalındığını kaydeden Salhiye, Bakanlığın bu süreçte okulları aşamalı olarak güvenli şekilde açmayı planladığını ifade etti.

Gazze'de 24 Ağustos'ta ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19'a rastlanılması nedeniyle bütün okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Son verilere göre, Gazze'de Kovid-19 nedeniyle toplam 24 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 839 vaka kaydedildi.

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