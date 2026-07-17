Gazze’de Umut Yeşeriyor: HAYDER

Gazze halkının duâlarıyla açılışı gerçekleştirilen "Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi", savaş mağduru 1.500 dul ve yetim için yeni bir yaşam alanı olacak.

Gazzeli 1.500 Dul ve Yetim İçin Tam Teşekküllü Yaşam Alanı

Savaşın gölgesinde sönmeye yüz tutmuş umutları yeniden yeşertmeyi hedefleyen bu anlamlı proje, sadece bir barınma alanı değil, kendi kendine yetebilen modern bir sosyal yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Toplam 32 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine inşa edilen mahallede, zorlu iklim şartlarına dayanıklı ve tüm temel ihtiyaçları barındıran 300 adet tam donanımlı çadır yer alıyor. Altyapısı tamamen güneş enerjisi sistemleriyle desteklenen mahallenin elektrik ihtiyacı da kesintisiz olarak bu sistemden karşılanacak. Eğitim alanlarından sağlık ünitelerine, sıcak gıda dağıtım noktalarından temiz su kuyularına kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı her türlü sosyal donatıyı bünyesinde barındıran Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi, Gazzeli Müslümanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

"Canımızla, Kanımızla, Duâlarımızla Yanınızdayız"

Açılış merasiminde Gazze halkına hitap eden HAYDER Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hocaefendi, projenin önemine dikkat çekerek emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür etti. Cübbeli Ahmet Hoca konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ey Gazze halkı, canımızla, kanımızla, duâlarımızla yanınızdayız. Bizi sabrınıza ve destansı direnişinize az da olsa destekçi kıldığı için Allah'a hamd olsun. Bugün duâ ve tekbirle açtığımız bu mahalle, sadece bir barınma alanı değildir. 300 tam donanımlı çadırdan oluşan bu merkez aynı zamanda somut bir sembol, Türkiye'deki kardeşlerinizin sevgisini ve size sarsılmaz bağlılığını temsil eden bir köprüdür... Siz orada yalnızca toprağınızı savunmuyorsunuz; İslâm ümmetinin izzetini, haysiyetini ve şerefini de koruyorsunuz. Sarsılmaz îmânınız ve destansı direnişiniz bizim için en büyük ilham kaynağıdır. Allah sizden ve ümmet-i Muhammed'den razı olsun."