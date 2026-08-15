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Dünya Gazze'de son 48 saatte 2 şehit, 14 yaralı
Dünya

Gazze'de son 48 saatte 2 şehit, 14 yaralı

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Gazze'de son 48 saatte 2 şehit, 14 yaralı

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 391'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 262'ye, yaralı sayısı 4 bin 168'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 391'e, yaralı sayısı 174 bin 280'e yükseldi.

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