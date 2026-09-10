Gazze’de son 24 saatte şehit, 30 yaralı

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 359’a, yaralı sayısı 4 bin 571’e yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 670’e, yaralı sayısı ise 174 bin 682’ye ulaştı.