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Dünya Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 23 yaralı
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 23 yaralı

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Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 23 yaralı

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesi 23 kişinin de yaralanmasıyla toplam şehit sayısı 73 bin 407’ye, yaralı sayısı 174 bin 335 oldu.

Bebek katili İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 273’e, yaralı sayısı ise 4 bin 223’e ulaştığını ifade ederek, 813 kişinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığını belirtti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 407’ye, yaralı sayısı 174 bin 335’e yükseldi.

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