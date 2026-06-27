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Dünya Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 20 yaralı
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 20 yaralı

Yeniakit Publisher
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Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 20 yaralı

Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin ise enkazda cansız bedenine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 51’e yükseldi.

İsrail, asteşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 38’e, yaralı sayısı 3 bin 329’a yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yanatoplam can kaybı ise 73 bin 51’e, yaralı sayısı 173 bin 437’ye ulaştı.

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