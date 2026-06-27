Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 20 yaralı

İsrail, asteşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 38’e, yaralı sayısı 3 bin 329’a yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yanatoplam can kaybı ise 73 bin 51’e, yaralı sayısı 173 bin 437’ye ulaştı.