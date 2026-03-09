Gazze'de son 24 saatte 7 şehit

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde Tel Aviv yönetiminin ihlalleri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ölenlerin sayısının 648'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 755'e, yaralı sayısının da bin 728'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 133'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 826'ya ulaştığı aktarıldı.,

