  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD 90 günlük büyük savaşa hazırlanıyor! Sıra onda mı? Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında! Daltonlar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon! 27 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Mekke İttifakı'ndan Tahran çıkarması! 'Türkler gelsin, bizi de korusun' El Halil'de İnsani Kriz Derinleşiyor! Tasfiyedeki fonlar için yeni kanun: Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yolu Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası
Dünya Gazze'de son 24 saatte 6 şehit, 32 yaralı
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 6 şehit, 32 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gazze'de son 24 saatte 6 şehit, 32 yaralı

Terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 6 kişinin şehit olması ve 32 kişinin yaralanması sonucu bölgede toplam can kaybı 74 bin 561'e çıktı.

Katil İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 565'e, yaralı sayısı 5 bin 640'a yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 561'e, yaralı sayısı ise 175 bin 759'a ulaştı.

Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 62 yaralı
Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 62 yaralı

Dünya

Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 62 yaralı

Erdoğan’dan BM’ye reform ve Gazze çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart
Erdoğan’dan BM’ye reform ve Gazze çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart

Gündem

Erdoğan’dan BM’ye reform ve Gazze çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart

Gazze'de son 24 saatte 8 şehit
Gazze'de son 24 saatte 8 şehit

Dünya

Gazze'de son 24 saatte 8 şehit

Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda Gazze, Suriye ve Karadeniz mesajı
Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda Gazze, Suriye ve Karadeniz mesajı

Gündem

Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda Gazze, Suriye ve Karadeniz mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23