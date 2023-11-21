"Gazze'de şimdiye kadar eşi görülmemiş sayıda sivil öldü"

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen ve Suriye'deki çatışmalarda yüzlerce çocuğun öldüğünü hatırlatarak, Gazze’de yaşanan sivil can kayıpları arasındaysa binlerce çocuk olduğuna dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri çocuk ölümleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Birkaç hafta içinde binlerce çocuğun öldürüldüğü gayet açık" diye konuştu.

Son raporlara göre, Gazze’de şimdiye kadar en az 13 bin sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Guterres, “Hiçbir çatışmada benzeri görülmemiş bir sivil katliamına tanık oluyoruz’’ diye konuştu.

Guterres, Gazze’deki çatışmaların sonrasında bölgede olası gelişmelerle ilgili olarak da, “Bu trajediyi bir fırsata dönüştürebilmek önemli. Savaştan sonra kararlı ve geri dönülemez bir şekilde iki devletli çözüme doğru, çözüm yoluna doğru ilerlememiz gerekiyor. Savaştan sonra Gazze'de sorumluluk üstlenecek güçlendirilmiş bir Filistin Yönetimi’ne sahip olmak önemli” diye konuştu.

Guterres, insani ateşkes, insani yardıma sınırsız erişimin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, uluslararası hukuk ihlallerine son verilmesi ve sivillerin korunmasıyla birlikte çok önemli bir ilk adım atılabileceğine dikkat çekti.

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Kaynak: Amerika'nın Sesi