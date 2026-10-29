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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi

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IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 570’e yükseldiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 6 sivilin cenazesinin ve 38 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 574’e, yaralı sayısının da 5 bin 687’e yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 845 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 570’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 808’e ulaştığı aktarıldı.

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