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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 564'e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 564'e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 564'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olan müslümanların sayısının 74 bin 564'e yükseldiğini açıkladı.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 2 sivilin de daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 568'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 845'e, yaralı sayısının da 5 bin 649'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 564'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 770'e ulaştığı aktarıldı.

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