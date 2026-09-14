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Yerel Gazze'de şehit sayısı 73 bin 786’ya yükseldi
Yerel

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 786’ya yükseldi

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Gazze'de şehit sayısı 73 bin 786’ya yükseldi

Terör rejimi İsrail’in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısının 73 bin 786’ya yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 25 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 372’ye yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 831’e, yaralı sayısının da 4 bin 659’a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 786’ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 771’e ulaştığı aktarıldı.

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