Gazze'de Şehit olmuştu! Mariam Abu Daqqa "Gazetecilik Kahramanı" ödülü verildi
Gündem

Gazze’de Şehit olmuştu! Mariam Abu Daqqa “Gazetecilik Kahramanı” ödülü verildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gazze’de Şehit olmuştu! Mariam Abu Daqqa "Gazetecilik Kahramanı" ödülü verildi

Avusturya’nın Viyana kentindeki Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü, Filistinli gazeteci merhum Mariam Abu Daqqa’yı, gerçeği aktarma uğruna gösterdiği cesaret ve fedakârlık nedeniyle “2025 Gazetecilik Kahramanları Ödülü”ne layık gördü.

Avusturya'nın Viyana kentinde bulunan Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü (IPI), Filistinli gazeteci merhum Mariam Abu Daqqa’ya “2025 Gazetecilik Kahramanları Ödülü” verdi.

Enstitü, ödülün, Abu Daqqa’nın mesleki misyonunu yerine getirirken sergilediği cesaret, Gazze’de yaşanan gerçekleri dünyaya duyurmak için gösterdiği özveri ve gazetecilik uğruna yaptığı fedakarlıklar nedeniyle verildiğini açıkladı.

Gazze’deki saldırılar sırasında görevini yaparken hayatını kaybeden Abu Daqqa’nın, “hakikatin sesi” olarak anıldığı ifade edildi.

IPI tarafından yapılan açıklamada, “Mariam Abu Daqqa, savaşın ortasında bile gerçeği anlatmaktan vazgeçmedi. Onun cesareti, gazetecilik mesleğinin özünü temsil ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Ödül, Viyana’da düzenlenen törende, Abu Daqqa’nın ailesine takdim edildi.

