Gazze'de şehid olanlar için Mardin'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Eli Erbaş'ın çağrısından sonra Türkiye'de bütün camilerde okunan sela ve kılınan gıyabi cenaze namazları Mardin merkez ve ilçelerinde de kılındı.

Siyonist işgalci çetesinin on günden fazladır süren katliamlarına dün gece bir yenisi daha eklendi.

Yüzlerce insanın güvenli liman olarak sığındığı hastaneye füze saldırısı yapıldı.

Saldırı sonucunda yüzlerce insan şehit oldu.

Olaylardan sonra İslam devletlerinin vatandaşları sokaklara döküldü ve Türkiye'de de binlerce vatandaş farklı illerde sokaklara çıkıp tepkilerini dile getirdiler.

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Saldırıdan sonra Diyanet İşleri Başkanı Eli Erbaş'ın 'Tüm camiler sela okuyup, gıyabi cenaze namazı kılsın' çağrısına Mardin ve ilçelerinde bulunan camiler de eşlik etti.

Mardin'in merkez Artuklu Şakir Nuhoğlu Camisi ve Nusaybin Zeynel Abidin Camisinde buluşan halk önce şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı sonra duada buluştular. (İLKHA)