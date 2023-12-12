Gazze'de sağlık sistemi çöktü! El-Kudra: İsrail askerleri ambulanslarımızı engelliyor

El-Kudra, siyonist İsrail askerlerinin ambulansları engelleyerek, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtıklarını söyledi.

"Gazze'nin güneyinde bulunan hastanelerdeki durum, felaketin de ötesinde." diyen El-Kudra, "Hastaneler yaralılara yönelik tedavi hizmeti veremiyor. Sağlık ekipleri, güneydeki hastanelerde çok sayıda ve farklı türdeki enfeksiyon vakalarına müdahale edemiyor. Uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sahra hastaneleri kurun'

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarında 300 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden El-Kudra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şöyle seslendi:

Türk Dostluk Kanser Hastanesi'nin hizmet dışı kalması sonucu kanser hastaları barınaklarda hayatını kaybediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hastaneyi yeniden faaliyete geçirip koruma altına alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz.