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Dünya Gazze'de “narkoz gazı” alarmı! Acil durumdaki hastaların hayatı tehlikede
Dünya

Gazze'de “narkoz gazı” alarmı! Acil durumdaki hastaların hayatı tehlikede

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde cerrahi operasyon sırasında narkoz için kullanılan nitröz oksit gazının tükenmesi nedeniyle acil ameliyat olması gereken hastaların hayatının tehlikede olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:45:00 -
Gazze'de “narkoz gazı” alarmı! Acil durumdaki hastaların hayatı tehlikede

Filistin İnsan Hakları Kuruluşu, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumu, başta nitröz oksit gazı olmak üzere tüm tıbbi ihtiyaçların Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

"Gazze sakinlerine tıbbi malzeme sağlamanın birincil sorumluluğu İsrail'e aittir." ifadesine yer verilen açıklamada, anestezide kullanılan nitröz oksit gazının tükenmesinin, acil cerrahi operasyona ihtiyaç duyan hastaların hayatını tehdit ettiği uyarısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2021 başından beri Gazze Şeridi'ne nitröz oksit girişini engellediğini belirterek, mevcut gazın tükenmek üzere olduğunu ve yalnız 10 gün yeteceğini belirtmişti.

Hammad, bölgedeki tüm devlet hastanelerinde acil ameliyatların durabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş-çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.

 

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