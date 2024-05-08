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Dünya 'Gazze'de Müslümanlar güvende değilse hiçbir Siyonist güvende olamaz!'
Dünya

'Gazze'de Müslümanlar güvende değilse hiçbir Siyonist güvende olamaz!'

Yeniakit Publisher
2024-05-08 14:12:00 -
'Gazze'de Müslümanlar güvende değilse hiçbir Siyonist güvende olamaz!'

Siyonist bir iş adamı Salı günü Mısır'ın İskenderiye kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Yahudi iş adamına yönelik saldırıyı "Taliatu't Tahrir-Şehid Muhammed Salah Birliği" adlı barış aktivisti grup üstlendi. Aktivistler 'Gazze'de Müslümanlar güvende değilse hiçbir Siyonist güvende olamaz!' mesajı verdi.

Siyonist bir iş adamı Salı günü Mısır'ın İskenderiye kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Yahudi iş adamına yönelik saldırıyı "Taliatu't Tahrir-Şehid Muhammed Salah Birliği" adlı barış aktivisti grup üstlendi. Aktivistler 'Gazze'de Müslümanlar güvende değilse hiçbir Siyonist güvende olamaz!' mesajı verdi.

Öldürülen kişinin meyve ve sebze ithalatı yapmak üzere Mısır'da bulunan İsrailli-Kanadalı Ziv Kiefer olduğu açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı olayı doğruladı ve konuyla yakından ilgilendiğini, bilgi toplamak ve gerektiğinde yardım sağlamak üzere İsrail'in Kahire Büyükelçiliği ile işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Öte yandan sosyal medyada dolaşıma giren bir açıklamada saldırının sorumluluğunu "Talaiu't Tahrir-Şehid Muhammed Salah Birliği" adlı grup üstlendi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen grubun isminin eski Mısır askeri Muhammed Salah İbrahim'den esinlenildiği tahmin ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhammed Salah, geçtiğimiz yıl Haziran ayında İsrail sınırında 3 İsrail askerini öldürmüştü.

“Bir sonrakini bekleyin. Gazzeli çocuklara selam olsun.”
Mısır'da siyonist iş adamı Ziv Kipper'e düzenlenen suikasti üstlenen Şehit Muhammed Salah Grubu, saldırının fotoğrafını bu sözlerle paylaştı.

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