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Aktüel Gazze'de Kovid-19'la mücadele için polis teşkilatına atanan personelin eğitimi sürüyor
Aktüel

Gazze'de Kovid-19'la mücadele için polis teşkilatına atanan personelin eğitimi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:37:00 -
Gazze'de Kovid-19'la mücadele için polis teşkilatına atanan personelin eğitimi sürüyor

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında polis teşkilatına yeni atanan 1500 sözleşmeli personelin eğitimine devam ediyor.

Bakanlık Sözcüsü İyad el-Bizm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aylığına geçici olarak atanan yeni personelin acil eğitim kursuna tabi tutulduğunu ve bunların toplam 2 bin 500 kişilik atamanın ikinci partisi olduğunu kaydetti.

Bizm, Gazze'deki polis teşkilatının Kovid-19 salgınıyla mücadele için acil durum planı kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için bu yeni personel ile güçlendirileceğini söyledi.

Sözcü Bizm, eğitimin iki aşamalı gerçekleştirildiğini ve Kovid-19 önlemleri kapsamında yürütüldüğünü aktardı.

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