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Gündem Gazze’de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence! Tarih sizin suratınıza tükürecek
Gündem

Gazze’de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence! Tarih sizin suratınıza tükürecek

Yeniakit Publisher
2023-11-07 10:52:00 -

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan’da yapılan eğlenceler tepki çekti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 27 gündür devam ediyor. Abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yardım çağrısı yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonlarının yapılması dikkat çekti. Büyük bütçeler harcanarak organize edilen kutlamalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

 

Suudi Arabistan’da dünyanın en büyük festivallerinden “Riyad Sezonu” başladı. Çeşitli alanda etkinliklerin düzenlendiği devlet destekli eğlence festivaline olan ilgi Gazze’deki katliamı gölgede bıraktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ise dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’nın önünde Cadılar Bayramı dolayısıyla devasa bir dron gösterisi düzenlendi.

Binlerce dron ile oluşturulan iskelet figürünün yürüdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk da videoya yaptığı yorumda şaşkınlığını ve beğenisini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde
Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde

Gündem

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde

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Yorumlar

söylemek eskiden beri

eskilerin sözü rusa dalaşma arapların işine karışma adamların umurunda değil onlar kime karsı birleşirler bazıları kızacak ama türklere karşı gavura karsı birleşmezler bazıları aman arapların hepsi aynımı.kıyamete kadar bu bölge felah bulmayacak diye ya hadis yada benze bir şey var araştırın.ne kadar türk düşmanı varsa onlarla işbirliği içindeler sebeb 1916 beri tarih kitaplarında hep türk düşmanlığı öğretmiş ingilizler fransızlar
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