Gazze'de İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte 6 şehit

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı, önceki saldırılarda ölen 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 98’e, yaralı sayısı 3 bin 535’e, enkaz altından çıkarılanların sayısı ise 800'e ulaştı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 221’e, yaralı sayısı 173 bin 643’e yükseldi.