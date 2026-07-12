  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hedef direkt Türkiye! İsrail ve Yunanistan el ele verip... İnsani bölge adı altında yeni siyonist tuzak! 12 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump talimatı verdi! ABD ordusu saldırdı Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay "Bedava traktör" yalancısı Özgür'den traktör römorku üzerinde ucuz şov
Dünya Gazze'de İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte 6 şehit
Dünya

Gazze'de İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte 6 şehit

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gazze'de İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte 6 şehit

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 221’e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı, önceki saldırılarda ölen 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 98’e, yaralı sayısı 3 bin 535’e, enkaz altından çıkarılanların sayısı ise 800'e ulaştı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 221’e, yaralı sayısı 173 bin 643’e yükseldi.

Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!
Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!

Gündem

Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!

Filistin Çalışma Grubu'ndan dünyaya Gazze çağrısı
Filistin Çalışma Grubu'ndan dünyaya Gazze çağrısı

Dünya

Filistin Çalışma Grubu'ndan dünyaya Gazze çağrısı

Sadakataşı Gazze’ye sağlık yardımı ulaştırdı
Sadakataşı Gazze’ye sağlık yardımı ulaştırdı

Aktüel

Sadakataşı Gazze’ye sağlık yardımı ulaştırdı

Gazze Kasabını çıldırttık
Gazze Kasabını çıldırttık

Dünya

Gazze Kasabını çıldırttık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23