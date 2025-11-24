  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Gazze’de insanlık dramı her geçen gün artmaya devam ediyor

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar 'Gazze’de insanlık dramı her geçen gün artmaya devam ediyor' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Siyonist leş kargaları Yahudiler kardeşlerimizi öldürmeye devam etmektedirler. Gazze’de hayat çok zor. Siyonist leş kargaları Filistinli kardeşlerimizi bombalar altında öldürdüğü gibi Gazzeye gıda girmesinin önüne de kısıtlama getirerek kardeşlerimizi aç ve susuz bırakarak şehit etmektedirler. Gazze’de insanlık dramı yaşanmaktadır. İslam ülkeleri büyük şeytan Amerika’ya göbekten bağlı olduklarından ellerini kıpırdatmamaktadırlar. İslam ülkeleri ne yapmaktadırlar ancak kınamaktadırlar. İsrail bu kınamalardan çok korktuğundan da elleri ayakları titremektedir! Kardeşim sizler böyle yaptığınızdan dolayı Siyonistler saldırılarını yoğunlaşmaktadırlar. Adamlar Filistinde bir tane Müslüman bırakmayıncaya kadar saldırılarını hem de artırarak gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Allah azze ve celle, siyonistlerin sonunu getirsin inşallah.

