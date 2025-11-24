Gazze’de insanlık dramı her geçen gün artmaya devam ediyor

Siyonist leş kargaları Yahudiler kardeşlerimizi öldürmeye devam etmektedirler. Gazze’de hayat çok zor. Siyonist leş kargaları Filistinli kardeşlerimizi bombalar altında öldürdüğü gibi Gazzeye gıda girmesinin önüne de kısıtlama getirerek kardeşlerimizi aç ve susuz bırakarak şehit etmektedirler. Gazze’de insanlık dramı yaşanmaktadır. İslam ülkeleri büyük şeytan Amerika’ya göbekten bağlı olduklarından ellerini kıpırdatmamaktadırlar. İslam ülkeleri ne yapmaktadırlar ancak kınamaktadırlar. İsrail bu kınamalardan çok korktuğundan da elleri ayakları titremektedir! Kardeşim sizler böyle yaptığınızdan dolayı Siyonistler saldırılarını yoğunlaşmaktadırlar. Adamlar Filistinde bir tane Müslüman bırakmayıncaya kadar saldırılarını hem de artırarak gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Allah azze ve celle, siyonistlerin sonunu getirsin inşallah.