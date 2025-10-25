Gazze’de hayat durdu! Enkaz ve yıkımın boyutu ortaya çıktı

İsrail ile Hamas arasında devam eden ancak kırılgan olan ateşkes sırasında, Gazze şehrindeki yıkım görüntülendi. Gazze’deki görüntüler, savaşın sivil hayatta bıraktığı yıkımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yıkılan evlerinin molozları arasında kalmış çadırlarda yaşıyorlar. Aileler, temiz suya ve gıdaya erişemiyor. Yıkıntılar arasında ateş yakarak ısınıyorlar.

Birleşmiş Milletler ve yerel kuruluşlara göre, savaşta yaklaşık 40 bin çocuk yetim kaldı. Bu çocuklardan 700’ü, tüm ailesini kaybetti.

Gazze’de ateşkes ve esir değişimi anlaşması sağlanmış olsa da, binlerce aile hâlâ evsiz, aç ve umutsuz durumda. Kış yaklaşırken, yıkımın boyutu insani bir felakete dönüşmek üzere.

Gazze’de, her yıkılmış binanın ardında bir yaşam, her sessizliğin ardında bir feryat var.