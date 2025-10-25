  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Gazze’de hayat durdu! Enkaz ve yıkımın boyutu ortaya çıktı
Gündem

Gazze’de hayat durdu! Enkaz ve yıkımın boyutu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze’de kırılgan bir ateşkes devam ediyor, ancak bölgedeki yıkım gün yüzüne çıkıyor. Şehir genelini kaplayan yoğun enkaz, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Kış ayları yaklaşırken Gazzeliler evsiz, aç ve susuz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail ile Hamas arasında devam eden ancak kırılgan olan ateşkes sırasında, Gazze şehrindeki yıkım görüntülendi. Gazze’deki görüntüler, savaşın sivil hayatta bıraktığı yıkımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

 

Yıkılan evlerinin molozları arasında kalmış çadırlarda yaşıyorlar. Aileler, temiz suya ve gıdaya erişemiyor. Yıkıntılar arasında ateş yakarak ısınıyorlar.

Birleşmiş Milletler ve yerel kuruluşlara göre, savaşta yaklaşık 40 bin çocuk yetim kaldı. Bu çocuklardan 700’ü, tüm ailesini kaybetti.

 

Gazze’de ateşkes ve esir değişimi anlaşması sağlanmış olsa da, binlerce aile hâlâ evsiz, aç ve umutsuz durumda. Kış yaklaşırken, yıkımın boyutu insani bir felakete dönüşmek üzere.

Gazze’de, her yıkılmış binanın ardında bir yaşam, her sessizliğin ardında bir feryat var.

Minik yüreklerden büyük destek! Çorumlu öğrenciler Gazze için tek yürek oldu
Minik yüreklerden büyük destek! Çorumlu öğrenciler Gazze için tek yürek oldu

Yerel

Minik yüreklerden büyük destek! Çorumlu öğrenciler Gazze için tek yürek oldu

Gazze mayın tarlası haline geldi! "Sokaklar hiçbir zaman temizlenemeyecek"
Gazze mayın tarlası haline geldi! “Sokaklar hiçbir zaman temizlenemeyecek”

Gündem

Gazze mayın tarlası haline geldi! “Sokaklar hiçbir zaman temizlenemeyecek”

Türk Kızılay, Gazze’de inşa süreci başlatıyor
Türk Kızılay, Gazze’de inşa süreci başlatıyor

Aktüel

Türk Kızılay, Gazze’de inşa süreci başlatıyor

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

eee 1916da

osmalı dedelerimiz vuranların torunları cekiyor osmanlıyı öldürürken zevk alanlar ne hissediyorsunuz

Abdullah

Hamas'ın neden olduğu büyüklüğe bak. Hamas olmasaydı şimdi 70 bin insan yaşıyordu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23