Gazze'de geliştirilen biçerdöver hem çiftçiyi hem de cebini koruyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde çiftçi Yahya Ebu Ceriban, yerel imkanlar kullanılarak üretilen geliştirilmiş biçerdöverle bu yıl hem cebinden hem de vaktinden tasarruf etti.

Refah kentinde sahip olduğu 20 dönümlük arazide buğdayları elle günler süren çalışma sonunda hasat edip harmanlayan Ebu Ceriban artık bu işi 2 saat gibi çok kısa bir sürede tamamlayabiliyor. Üstelik daha önce işçilere ödediği yaklaşık 3 bin dolar da cebinde kalıyor.

Biçerdöver makinesini geliştiren çiftçi Muhammed el-Ferra (60), makinenin, buğday üreticisinin maliyetten yüzde 60-70 oranında tasarruf etmesini sağladığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Ferra, bir dönümlük arazide üretilen mahsülün biçilip buğday haline getirilmesinin geleneksel yöntemlerle yapıldığında 86 dolara, makineyle yapıldığında 34 dolara mal olduğunu ifade etti.

- Makinenin geliştirilme süreci

Hasat makineleri alanında 1988'den beri çalışmalar yapan Ferra, bu makine üzerinde 2018'de çalışmaya başladığını ve pek çok denemeden sonra 2019'da hem biçen hem taneyi saptan ayıran hem de sapları saman haline getirerek 3 işi birden yapan geliştirilmiş biçerdöver makinesini üretmeyi başardığını kaydetti.

Gazze genelinde 4 adet biçerdöver makinesi bulunduğuna işaret eden Ferra, bunlardan birinin büyük uğraşlar sonucu geliştirilmiş biçerdöver makinesi haline getirildiğini dile getirdi.

Ferra, biçerdöver makinelerini geliştirmeyi 2000 yılından bu yana düşündüğünü ancak bu tasarıma uygun yedek parça olmaması ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu hayalini gerçekleştirme fırsatı bulamadığını aktardı.

Ferra, söz konusu makinenin geliştirilmesinin 6 bin 800 dolara mal olduğunu, bu meblağın bir kısmının Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından karşılandığını sözlerine ekledi.

Projenin ortağı Nasrallah el-Ferra ise biçerdöverin geliştirilmesinde kullanılan tüm yedek parçaların yerel üretim olduğunu belirtti.

Ferra, biçerdövere monte edilen sap döverin yaklaşık 600 kilogram saman yapabilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Ferra ayrıca, yeni makinenin, Gazze'de abluka nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında çiftçinin cebini korumasına yardımcı olduğu için yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

- Uluslarası Kızılhaç Komitesi'nin finansal desteğini kazanan proje

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ekonomik Güvenlik Departmanı yetkililerinden Edhem el-Akaşiyye, söz konusu biçerdöver makinesinin çiftçilerin karşılaştığı sorunları çözmek için geliştirilen projelerden biri olduğunu söyledi.

Akaşiyye, geçen yıl sunulan 30 proje arasından, ICRC'nin desteğini almaya hak kazanan bu projeye yaklaşık 3 bin dolarlık finansal destek sağladıklarını aktardı.

Akaşiyye, geliştirilmiş biçerdöver makinesinin, buğdayı biçme, harmanlama ve sapı saman haline getirme işlemlerini tek bir aşamaya indirgeyen kombine bir alet olduğunu dile getirdi.

- Çiftçilerin güvenliğini sağlıyor

ICRC'de ziraat mühendisi olarak çalışan Üsame el-Muhallelati, geliştirilen biçerdöverin Filistin düzeyinde türünün ilk örneği olduğunu söyledi.

Makinenin, Gazze'de üretilen yedek parçalardan ve Filistinliler tarafından üretildiğini ifade eden Muhallelati, "Bu makine, çiftçinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağladığı gibi sınır bölgelerinde daha güvenli bir şekilde tarım yapmalarını olanaklı kılıyor." dedi.

Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerinde çiftçilerin, İsrail askerlerinin mükerrer saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Muhallelati, çiftçilerin bu makine sayesinde daha kısa sürede mahsulü toplayıp güvenilir bölgelere sevk edebildiğini vurguladı.

Muhallelati, Gazze'de buğday tarlalarının, İsrail sınırındaki bölgelerde yoğunlaştığını ve çiftçilerin genelde topraklarına ulaşmakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi.





