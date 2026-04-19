Gazze’de fare istilası Yaşlı kadının parmaklarını yedi

Gazze’de çadırlarda yaşayan siviller geceleri sıçan saldırılarıyla karşı karşıya kalırken, artan ısırık vakaları ve hijyen koşulları ciddi bir halk sağlığı krizine dönüşüyor.

Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden yıkımın ardından yerinden edilen siviller, bu kez kemirgen istilasıyla mücadele ediyor. Çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, geceleri sıçan saldırılarına maruz kalırken, sağlık yetkilileri ciddi bir halk sağlığı krizine dikkat çekiyor.

Gazze kentinde yaşayan 63 yaşındaki diyabet hastası İnşirah Haccac, çadırında uyuduğu sırada bir sıçanın ayak parmaklarını kemirdiğini ancak his kaybı nedeniyle durumu fark edemediğini söyledi. Ertesi gün yarayı fark eden yakınlarının uyarısıyla hastaneye başvuran Haccac’ın, sıçan ısırığına bağlı enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. “Her sabah yeni yaralarla uyanıyorum” diyen Haccac, yaşadığı korkunun ardından artık uyuyamadığını ifade etti.

Gazze’de yaklaşık 2,2 milyonluk nüfusun 1,5 milyonu, israil saldırılarında evlerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle derme çatma çadırlarda barınıyor. İnşaat malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle altyapı kurulamaması, kanalizasyon sistemlerinin çökmesi ve atıkların birikmesi, kemirgenlerin hızla çoğalmasına yol açtı.

Doktorlar, artan sıçan ısırıkları ve tırmalamaların özellikle antibiyotik ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayati risk oluşturduğunu belirtiyor. Hastanelere yüzlerce benzer vaka başvururken, en ağır tabloyu çocuklar yaşıyor.

Gazze’nin kuzeybatısındaki el-Makusi bölgesinde yaşayan Yusuf el-Ustaz’ın 28 günlük bebeği Adem de gece çadırda sıçan saldırısına uğradı. Yüzü kanlar içinde hastaneye kaldırılan bebeğin yanağında sıçan dişi izleri tespit edildi. Baba el-Ustaz, “Evimiz yıkılmasaydı çocuğum böyle bir tehlikeyle karşılaşmazdı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze’de 60 milyon tondan fazla enkaz bulunurken, kişi başına düşen enkaz miktarı yaklaşık 30 ton seviyesinde. Gazze Belediyesi ise her gün binlerce şikâyet aldıklarını ancak mevcut şartlarda sorunun üstesinden gelmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Belediye yetkilileri, kemirgen istilasının savaşın yıktığı altyapı, biriken atıklar ve kapalı sınır kapıları nedeniyle çözülemediğini vurgularken, uluslararası kuruluşlar ise acil haşere kontrol malzemesi ve insani yardım çağrısında bulunuyor.

Uzmanlar, mevcut koşulların devam etmesi halinde salgın hastalık riskinin daha da artacağı uyarısında bulunuyor.