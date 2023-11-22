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Aktüel Gazze'de doktor babanın en zor anları! Anestezi olmadan bacağını kestiği evladı acıya dayanamayıp şehit düştü
Aktüel

Gazze'de doktor babanın en zor anları! Anestezi olmadan bacağını kestiği evladı acıya dayanamayıp şehit düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-22 01:25:00 - 2023-11-22 01:29:22

Gazze'de bir doktor, çocuğunun bacağını anestezi olmadan kesmek zorunda kaldı. Ardından acıya dayanamayan çocuk şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları, 46. gününde de devam ediyor. Gazze'nin Nuseyrat mülteci kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Öte yandan, hastanelerdeki yokluk yüzünden anestezisiz ameliyat yapmaya başlamak zorunda kalan doktorlardan biri, oğlunu ameliyat ettiği sırada oğlu acıdan dolayı hayatını kaybedince, doktor baba hayatının en zor anını yaşadı.

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