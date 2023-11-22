Gazze'de doktor babanın en zor anları! Anestezi olmadan bacağını kestiği evladı acıya dayanamayıp şehit düştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları, 46. gününde de devam ediyor. Gazze'nin Nuseyrat mülteci kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Öte yandan, hastanelerdeki yokluk yüzünden anestezisiz ameliyat yapmaya başlamak zorunda kalan doktorlardan biri, oğlunu ameliyat ettiği sırada oğlu acıdan dolayı hayatını kaybedince, doktor baba hayatının en zor anını yaşadı.

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