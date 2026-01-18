  • İSTANBUL
Gazze'de doğum oranındaki korkunç düşüş tedirgin ediyor!

İşgal rejimi ateşkese rağmen soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze ile ilgili yayınlanan son raporlara göre bölgedeki doğum oranları yüzde 41 düşerken, "üreme şiddeti" kavramı ilk kez bu kadar net telaffuz edildi.

İşgal rejimi ateşkese rağmen soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze ile ilgili yayınlanan son raporlara göre bölgedeki doğum oranları yüzde 41 düşerken, "üreme şiddeti" kavramı ilk kez bu kadar net telaffuz edildi.

Bombaların hedefinde sadece binalar değil, anne karnındaki bebekler de var. Sağlık sisteminin çökmesiyle birlikte doğum oranları yüzde 41 düştü.

 

GAZZE'DE ANNELER DOĞURAMIYOR

Physicians for Human Rights (PHR) ve Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından konuyla ilgili bir rapor hazırlandı

Söz konusu raporda umanlar "Filistinliler arasında doğumları engellemeye yönelik kasıtlı bir niyet" taşıdığını ifade etti. Bu durumun, uluslararası hukukta soykırım sözleşmesindeki kriterleri karşılayabileceğine dikkat çekildi. İsrail ordusunun hastaneleri hedef alması ve tıbbi malzeme girişini engellemesi, "üreme şiddeti" iddialarını güçlendiren en büyük kanıt olarak sunuldu.

 

Ocak–Haziran 2025 döneminde Gazze'de kayıt altına alınabilen doğumlarda şu veriler ortaya çıktı

2 bin 600 düşük vakası,
220 hamileliğe bağlı anne ölümü,
1.460 erken doğum,
2 bin 500’ü aşkın yenidoğanın yoğun bakım ihtiyacı.
Savaş öncesine kıyasla dramatik bir kötüleşmeye işaret eden bu rakamlar, PHRI yetkilisi Lama Bakri tarafından "Savaş travması, açlık ve yerinden edilmenin doğrudan sonucu" olarak nitelendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verileri ise sahadaki çaresizliği doğruladı. BM Kadın Birimi’ne göre savaşın ilk altı ayında 6 binden fazla anne şehit oldu. Bu korkunç istatistik, Gazze’de saatte ortalama iki annenin öldüğü anlamına geliyor.

