Gazze'de cilt hastalıklarında artış!

Gazze'de, aşırı yığılma ve temiz su eksikliği nedeniyle salgın hastalıkların hızla yayıldığı, sığınma merkezlerinde yeni cilt hastalıklarının ortaya çıktığı belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyru'l-Belah'ta bulunan Nahil Tıp Merkezi yetkilisi Sami Hamid, Gazze'de deri ve et erozyonuna neden olan bir dizi cilt hastalığı vakası kaydettiklerini söyledi.

Söz konusu cilt hastalıklarının nedeninin şu anda sığınmacı kamplarında bulunan böcek ısırıklarından kaynaklanabileceğini belirten Hamid, yeni cilt hastalığının akut deri iltihabı olarak başladığını, günler içinde deri ve et erozyonuna dönüşerek kemiklere kadar ilerlediğini belirtti.

Hamid, vakaların gerekli tıbbi tetkik ve tedavilerinin yapılması için Deyru'l-Belah'ın doğusundaki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini, burada tedavi edildiklerini ve kötüleşmeden kontrol altına alındıklarını söyledi.

Gazze'nin orta ve güney kesimlerindeki kampların temel altyapı ve hizmetlerden yoksun olduğunu belirten Hamid, sokaklarda biriken çöplerin ve çadırların yakınındaki lağım sularının bu hastalıkların yayılması ve böceklerin üremesi için tehlikeli yuvalar olduğunu, dolayısıyla garip cilt hastalıklarını daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

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Gazze'de yerinden edilmiş insanlar, kötüleşen sağlık ve çevre krizlerinin yanı sıra, tekrarlanan yer değiştirmeler, kamplarda su tedariki ve çöp tahliyesi gibi temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle zor insani koşullarda yaşıyor.

BM insani yardım kuruluşları, kronik su kıtlığı ve atık yönetimi eksikliği nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu. (İLKHA)