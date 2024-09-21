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Gündem Gazze'de can kaybı açıklandı
Gündem

Gazze'de can kaybı açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 13:37:00 - 2024-09-21 13:44:29
Gazze'de can kaybı açıklandı

Terör devleti İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760’a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 351 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 72 saatte düzenlenen 12 saldırıda 119 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 209 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391’e, yaralıların sayısının ise 95 bin 760’a yükseldiği kaydedildi.

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