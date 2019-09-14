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Gazze'de bir İsrail İHA'sı daha düşürüldü!

Gazze'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları, keskin nişancılarının İsrail'e ait İHA düşürdüğünü açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:33
Gazze'de bir İsrail İHA'sı daha düşürüldü!

Gazze'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları, terör devleti İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Tugaylar yaptıkları yazılı açıklamada, keskin nişancılarının işgalci İsrail'e ait casusluk amacıyla kullanılan bir İHA'yı düşürdüğünü ve ele geçirdiğini belirtti.

Açıklamada, ilerleyen zamanda İHA'nın düşürüldüğüne dair görsel paylaşım yapılacağı kaydedilerek başka ayrıntıya yer verilmedi.

İşgalci İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Geçen salı da İsrail'e ait bir insansız hava aracının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas tarafından düşürüldüğü açıklanmış, düşürülen İHA'nın "quadcopter" tipi olduğu ve Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilmişti.

Siyonist İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nde düştüğü bilgisini doğrulamıştı.

Daha önce de başta Skylark marka olmak üzere İsrail ordusuna ait birçok İHA Gazze Şeridi'nde düşürülmüştü.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:33
  1. Ordu
  2. Gazze
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  4. Gazze Şeridi
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  6. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
  7. Skylark

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