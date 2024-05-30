  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!

Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

KAAN dünya devlerini geride bıraktı! İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları

Almanya'da Togg depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı

Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Osmanlı’nın son sancağı hala yaşıyor! Afrika’da yaşayan esmer Türkler
Gündem Gazze'de bir bebek daha açlıktan can verdi! 2 Milyar Müslüman film izler gibi izliyor
Gündem

Gazze'de bir bebek daha açlıktan can verdi! 2 Milyar Müslüman film izler gibi izliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-30 13:51:00 -
Gazze'de bir bebek daha açlıktan can verdi! 2 Milyar Müslüman film izler gibi izliyor

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir bebeğin açlık sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir bebeğin açlık sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve yoğun bir abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde açlık can almaya devam ediyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin aktardığı habere göre, Deyr el Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 7 aylık bir bebek açlık ve tedavi imkanlarının yokluğu sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden bebeğin isminin Fayiz Ebu Ataya olduğu öğrenildi.

İsrail Gazze geneline insani yardım, ilaç ve gıda malzemelerinin girişini kısıtlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından bölgeye insani yardım malzemelerinin girişinde aksaklık yaşanıyor.

Gazze genelinde 7 Ekim'den bu yana 30'dan fazla kişinin açlık sebebiyle can verdiği biliniyor. Ölenlerin çocuğu bebekler oluşturuyor. Uzmanlar İsrail'in açlığı bölgede bir silah olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23