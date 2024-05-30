Gazze'de bir bebek daha açlıktan can verdi! 2 Milyar Müslüman film izler gibi izliyor

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir bebeğin açlık sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve yoğun bir abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde açlık can almaya devam ediyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin aktardığı habere göre, Deyr el Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 7 aylık bir bebek açlık ve tedavi imkanlarının yokluğu sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden bebeğin isminin Fayiz Ebu Ataya olduğu öğrenildi.

İsrail Gazze geneline insani yardım, ilaç ve gıda malzemelerinin girişini kısıtlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından bölgeye insani yardım malzemelerinin girişinde aksaklık yaşanıyor.

Gazze genelinde 7 Ekim'den bu yana 30'dan fazla kişinin açlık sebebiyle can verdiği biliniyor. Ölenlerin çocuğu bebekler oluşturuyor. Uzmanlar İsrail'in açlığı bölgede bir silah olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Mepa News