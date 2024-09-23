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Dünya Gazze'de binlerce çocuk ve hasta soğuktan ölebilir!
Dünya

Gazze'de binlerce çocuk ve hasta soğuktan ölebilir!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 15:43:00 -
Gazze'de binlerce çocuk ve hasta soğuktan ölebilir!

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, kuzeydeki bölgelerde soğuk nedeniyle binlerce çocuk, yaşlı ve hastanın ölebileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, kuzeydeki bölgelerde soğuk nedeniyle binlerce çocuk, yaşlı ve hastanın ölebileceği uyarısında bulundu.

Kışın yaklaşması ve dün pek çok bölgeyi etkileyen yağmurun, yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırları sular altında bırakmasının ardından Bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

Kuzeyde tüp, odun ve kömür gibi malzemelerin bulunmaması nedeniyle binlerce çocuk, yaşlı ve hastanın soğuktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, her geçen dakika Gazze halkının sıkıntılarının arttığı ve hayatlarının tehlikeye girdiği ifade edildi.

Pek çok ailenin, tüp olmaması nedeniyle ev eşyalarından elde ettikleri tahta parçalarını yaktığı kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara insani bir felaket yaşanmadan önce Gazze'ye yakıt malzemesi sağlama çağrısı yapıldı.

Gazze'nin pek çok bölgesinde pazar sabahı etkili olan yağış, Filistinlilerin çadırlarının su içinde kalmasına neden olmuştu.

Gazze'deki hükümet 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtmişti.

Açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Editör: Daily Ummah

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