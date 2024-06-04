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Gündem Gazze'de bilanço katlanıyor!
Gündem

Gazze'de bilanço katlanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 20:10:00 -
Gazze'de bilanço katlanıyor!

İşgalci İsrail’in 242 gündür saldırdığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550’ye yükseldi.

Siyonistler, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959’a yükseldiği aktarıldı.

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