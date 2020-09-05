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Aktüel Gazze'de bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı hafifletildi
Aktüel

Gazze'de bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı hafifletildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:28:06 -
Gazze'de bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı hafifletildi

GAZZE (AA) - Gazze'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olmasına rağmen sokağa çıkma yasağının bazı bölgelerde hafifletilmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, düzenlediği basın toplantısında, mevcut durum değerlendirmesi ışığında bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesine karar verildiğini söyledi.

Buzum, yasağın Han Yunus ve Refah kentlerinde hafifletileceğini, ancak bu kentlerde okul, cami, üniversite, alışveriş merkezleri, parklar ve semt pazarları gibi mekanların kapalı kalmaya devam edeceğini belirtti.

Buzum, Gazze'nin kuzeyindeki kentlerde kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Eşref el-Kudra ise İçişleri Bakanlığıyla birlikte salgının yayılmasını durdurmak için aralıksız çalıştıklarını ancak virüsün halen kontrol altına alınamadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze'de Kovid-19 kaynaklı 7 can kaybı ve 713 vaka bulunuyor.

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


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